Bientôt opérationnelle à Taourirt Moussa

Par DDK | Il ya 4 heures 48 minutes | 342 lecture(s)

Le village Taourirt Moussa, dans la commune d’Aït Mahmoud située à 20 kms au Sud-est de la ville de Tizi-Ouzou, sera bientôt doté du réseau de la fibre optique. Ce projet, lancé par l’agence d’Algérie Télécom de la wilaya de Tizi-Ouzou, est à 95% de son avancement. «L’agence a procédé à l’installation d’un émetteur et récepteur au niveau de l’ancienne mairie du village. Le raccordement des câbles s’est fait tout au long de ce village; nous sommes juste en attente du lancement officiel», dira le président du comité de village. Les habitants attendent impatiemment d’avoir leur propre connexion internet. En effet, «pour élaborer un projet ou faire des recherches, les habitants se voient contraints de se déplacer jusqu'à la ville de Béni Douala. On ne peut pas effectuer notre recherche en toute tranquillité», affirme un jeune universitaire. «Actuellement, nous utilisons uniquement les portables pour accéder à internet, notamment les réseaux sociaux, mais avec une connexion très faible. Avec l’entrée en vigueur de cette nouvelle technologie, on aura notre propre connexion», rajoute-t-il.

Lyes Mechouek