250 cartes d'identité biométriques délivrées

Par DDK | Il ya 4 heures 47 minutes | 252 lecture(s)

L'opération de délivrance de cartes d'identité biométriques au profit des candidats aux examens du Bac et du BEM, se poursuit. Depuis le début, le service a établi 250 cartes. «Certes, c'est une opération un peu compliquée d'autant plus qu'il faut contrôler, comme il le faut, les dossiers transmis par les directeurs des établissements scolaires. Cependant, nous avons, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pu établir plus de la moitié du nombre», confie un agent dudit service. Il poursuit: «Le problème est que certains chefs d'établissements ne nous ont pas encore remis les dossiers de leurs candidats. Sinon, nous aurions déjà clôturé l'opération. Nous sommes disposés à travailler même les samedis s'il le faut. Il faut aussi souligner qu'il faut terminer l'opération le plus vite possible parce que s'il y a des erreurs, il faudra vite les corriger». Pour cet agent, il resterait environ 200 dossiers à recevoir dans les prochains jours. Il explique que, depuis la mise en place du système biométrique pour le CNI, les cartes grises, les permis de conduire et les passeports, les demandeurs de ces documents ont été soulagés. «Vraiment, c'est un pari réussi pour le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et l'aménagement du territoire. Imaginez qu'auparavant, des propriétaires de véhicules attendaient jusqu'à une année pour retirer leurs cartes grises. Aujourd'hui, une heure suffit», explique-t-il. Par ailleurs, les parents d'élèves et les autorités locales souhaitent que les responsables de la direction de l'Éducation créent un centre d'examen aux candidats au Bac à Aït Yahia Moussa. «Nous espérons que la direction de l'Éducation réponde à notre demande. Il faut savoir que durant la période d’examen, nos enfants sont transportés jusqu'à Draâ El-Mizan. Certains d'entre eux habitent à plus de 20 kms du chef-lieu de daïra. Et puis, les moyens de transport son vétustes si bien qu'ils peuvent tomber en panne en cours de route. Ils rateront ainsi leurs examens», estime un membre de l'association des parents d'élèves. «Pourquoi les candidats au BEM passent-ils l'examen au chef-lieu? Pourtant, c'est le même dispositif qui sera mis en place. Il faut savoir que le lycée a été utilisé déjà une fois comme centre d'examen au profit des candidats libres. S'il est vrai que pour l'examen du BEM, un centre a été créé depuis des années, concernant celui du Bac, les responsables de l'académie répondraient que c'est un peu plus compliqué. Le centre n'aurait que deux cents candidats au maximum. En tout cas, rapprocher les candidats de leurs domiciles serait un avantage psychologique pour eux», conclut un membre de l'association des parents d’élèves.

Amar Ouramdane