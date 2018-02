Une caravane de santé pour Ighil Bouzerou

Par DDK | Il ya 3 heures 58 minutes | 201 lecture(s)

Une caravane de santé sera organisée vendredi prochain à partir de 9 heures au niveau du primaire du village Ighil Bouzerou, commune de Béni Aïssi dans la daïra de Béni Douala. «Votre bien-être est notre responsabilité ! C’est pour cela que nous vous informons qu’une caravane de santé sera organisée au sein de notre village le 9 février 2018. Ce projet a été initié par l’association algérienne du patrimoine et de l’environnement, nous avons aussi besoin de votre soutien pour mener à bien notre action», selon le communiqué du collectif des jeunes dudit village. Concernant les objectifs tracés, selon un membre de l’association algérienne du patrimoine et de l’environnement, «c’est d’offrir des consultations médicales spécialisées et des soins à la population, ainsi que la sensibilisation sur les maladies les plus fréquentes dans la région, et surtout introduire une conscience collective des habitants vis-à-vis de ces maladies». Dans le même sillage et pour contribuer à la réussite de l’action et répondre aux besoins de la population, des professionnels de la santé, tels des médecins généralistes et spécialistes (rhumatologues, pneumologues, dentistes et ORL) «se portent bénévoles pour offrir aux citoyens un accès gratuit à des consultations dans les différentes spécialités», ajoute le même interlocuteur.

Lyes Mechouek