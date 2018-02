Campagne de charme des établissements spécialisés

Par DDK | Il ya 5 heures 2 minutes | 218 lecture(s)

Le Centre de formation professionnelle d’Aïn El Hammam, en partenariat avec les autres établissements de même type, l’ANEM, l’APAM, l’association des femmes tisseuses, Iqraa et le CFPA d’Iferhounene, a organisé le lundi et mardi derniers des portes-ouvertes au centre culturel Matoub Lounès de la ville. L’objectif principal, selon les organisateurs, est d’attirer le plus grand nombre possible de jeunes vers la formation professionnelle pour la rentrée qui aura lieu prochainement. Quelques formateurs du CFPA étaient chargés d’accueillir le public et d’exposer aux potentiels candidats désireux d’apprendre un métier, les différentes formations offertes par leur établissement, tout en leur expliquant les avantages de chaque métier ainsi que la durée du stage qui va de 6 à 24 mois, selon la spécialité choisie. Quant aux conditions d’accès, elles diffèrent d’une spécialité à une autre. À titre d’exemple, on nous cite la couture ou la pâtisserie traditionnelle pour lesquelles il n’est exigé aucun niveau d’études. Pour certaines formations, les stagiaires bénéficient d’un présalaire de 18 000 dinars et obtiennent un diplôme à la fin du stage. Par ailleurs, des prospectus ont été mis à la disposition du public qui y trouvera toutes les informations dont il aura besoin. En plus des formations courantes, telles les techniques administratives de gestion, l’installation sanitaire et gaz, le CFPA propose «La conduite et l’entretien des engins de chantier», une spécialité qui ne manquera certainement pas d’attirer beaucoup de jeunes. Parallèlement, l’ANEM, un partenaire non négligeable de la formation professionnelle, tenait également un étalage de prospectus. On apprend que l’ANEM chargée de placer des demandeurs d’emploi, arrive même à satisfaire quelques demandes des employeurs grâce au CFPA avec lequel elle noue des contacts permanents. On nous cite le cas de l’entreprise «Confextile», une usine de confection située sur le territoire de la comme d’Aït Yahia, qui recrute beaucoup de jeunes, dont la demande est satisfaite grâce aux deux organismes (CFPA/ANEM). Notons que l’événement est organisé en collaboration avec la chambre des métiers de la région.

A.O.T.