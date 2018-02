L'aire de jeux réceptionnée

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 285 lecture(s)

C’est vers la fin du mois dernier que les quartiers de la Nouvelle-Ville de Draâ El-Mizan ont bénéficié d’une aire de jeux. Ainsi, les jeunes de ce centre urbain ont dores et déjà commencé a organisé des tournois de football. «Nous avons énormément attendu pour enfin avoir un endroit où pratiquer notre sport favori. Notre zone est la plus peuplée. Cela reste toujours insuffisant. Nous souhaitons que les autorités aménagent une autre aire de jeux juste à côté des 104 Logements. D'ailleurs, le site existe. Des bois y ont été placés. Il est attendu qu'il soit clôturée et revêtu en tuf», dira un jeune habitant du quartier. Et de poursuivre : «Nous avons établi un programme pour que tous les jeunes aient une journée pour disputer leur match». Dans cette ville, le manque d'infrastructures de ce genre constitue un réel problème pour les jeunes de cette localité. À l'exception de l’aire de jeux jouxtant le lycée Ali Mellah, il n'y a rien d'autre que le terrain de football communal où chacun pratique son activité sportive favorite. D’ailleurs, le comité du quartier Lotissement Mohamed Bellaouche avait, dernièrement, demandé aux responsables locaux d'annuler la décision concernant l'octroi d'une assiette foncière à un investisseur, car ce terrain, dit-on, a été réservé pour une aire de jeux qui servirait aux jeunes des quartiers environnants (lotissement social, lotissement nord et l'ex cité Caper) qui n'ont pas où se distraire. Aussi, du côté des quartiers sis à l'ouest de la ville, on fait état du même manque en infrastructure. Mais, ce qu'attendent les jeunes de la commune est la livraison de la salle omnisports et la piscine semi-olympique. «Ce sont des projets qui ont trop tardé. Pour réaménager la salle omnisports qui s'est effondrée suite aux neiges de 2005, il a fallu une dizaine d'années», constate un ancien athlète. Concernant ces deux structures, on croit savoir qu'elles seront opérationnelles avant la fin de l'année en cours. Il est à souligner aussi que le stade Chahid Mohamed Boumghar ne répond pas aux besoins des deux équipes de football, l'Etoile de Draâ El-Mizan (Honneur de wilaya) et l'ESDEM (Régionale 2).

Amar Ouramdane