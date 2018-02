Mobilisation permanente des jeunes

Par DDK | Il ya 4 heures 57 minutes | 257 lecture(s)

La colline dite Tizra Aissa, située au dessus de l’oued Tleta d’Aït Yahia Moussa, est une région historique qui a vu naître l’un des pionniers de la révolution algérienne, Krim Belkacem.

Les jeunes de Tizra Aissa honorent la mémoire des héros de la région, en préservant la beauté de cette célèbre colline qui offre de beaux panoramas tant du côté de Sidi Ali Bounab que sur l’oued de Boghni et Maâtkas. «Nous organisons périodiquement des journées et des weekends de volontariat, car la plupart des jeunes du village travaillent très loin, ne rentrant que les weekends et, parfois même, leur absence dure longtemps. Quant aux étudiants, ils sont occupés par leurs études. Malgré ces aléas, nous organisons divers journées de volontariat comme celui de la préservation de l’environnement, en nettoyant et en débroussaillant le principal chemin allant du lieu-dit Annar N’Ali Ouramdane, situé au carrefour du chemin allant du chef-lieu de commune d’Aït Yahia Moussa au chemin menant à Draâ El-Mizan», déclare M. Djamel Méziani, un volontaire du village. Il explique que grâce à la vigilance permanente de tous les villageois, leur chemin est assez propre par rapport à ce qui se voit dans les autres localités, où les bouteilles et les cannettes emplissent les fossés. «Comme vous savez, plusieurs citoyens de tout le pays et même des étrangers n’hésitent pas à venir à Tizra Aissa pour voir le musée et la maison natale du héro de la révolution Krim Belkacem. Il est de notre devoir de les honorer et de bien les accueillir», ajoute notre interlocuteur. Cependant, il reste que les villageois de Tizra Aissa et d’Allella, comme les autres citoyens des villages environnants, attendent avec impatience la réhabilitation et l’aménagement du chemin allant de la RN25 jusqu’à la RN30, en longeant la ligne de crête de la colline, qui offre de superbes vues avec, en prime, une grande partie du tracé de la pénétrante réalisée sur les flancs des collines opposées.

Essaid Mouas