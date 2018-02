Naissance de Taqa solidarité

Par DDK | Il ya 4 heures 57 minutes | 313 lecture(s)

Une association dénommée «Taqa Solidarité» est née à Taqa, un village de la commune d’Aït Yahia. C’est suite à un accident domestique dont ont été victimes deux vieilles femmes de ladite localité que les villageois ont lancé cette initiative pour venir en aide à ces deux sinistrées. Sans ressources et vivant dans la précarité la plus totale, les deux sœurs dont l’une d’elle dépasse les quatre vingt dix ans, ont été hospitalisées suite à des brûlures dues à une fuite de gaz butane dans leur habitation. Touchés, les villageois affluaient vers l’hôpital pour leur rendre visite et éventuellement subvenir à certains de leurs besoins. Leurs photos, diffusées sur les réseaux sociaux, ont ému la population locale et les émigrés de Taqa qui ont vite pris attache avec l’initiateur de l’association, M. Hakim Aït Hamadouche, pour s’enquérir des besoins des deux victimes. Des médicaments ont été alors envoyés rapidement de France par la diaspora de Taqa. Ainsi, un mouvement de solidarité a vu le jour pour non seulement aider les deux vieilles femmes mais également pour parer à d’autres éventualités, par le biais de «Taqa Solidarité», dont l’objectif est d’apporter aide et assistance à tout villageois dans la détresse. Des coordinateurs ont été désignés pour cinq départements en France alors qu’au niveau local, M. Aït Hamadouche s’est chargé de coordonner les actions en collaboration avec les bénévoles du village. Comme première action, l’association vient d’entamer des travaux de réaménagement du logement des deux personnes âgées. En sus de l’installation du réseau de gaz naturel, un radiateur, des matelas, un tapis et des étagères ont été gracieusement offerts, en attendant d’autres équipements qui leur permettront de trouver confort et réconfort. Par ailleurs, «Taqa Solidarité» vient de recevoir deux fauteuils roulants qui devraient servir éventuellement aux villageois qui en éprouveraient le besoin. Les habitants de cette localité se sont toujours distingués par des actions de solidarité à l’endroit de leur concitoyen.

A.O.T.