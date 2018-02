Les 40 locaux du Président à l’abandon

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 281 lecture(s)

La commune de Souk El Ténine dans la daïra de Maâtkas, à 25 kilomètres au sud du chef-lieu de Tizi-Ouzou, a bénéficié de la réalisation de 40 locaux commerciaux entrant dans le programme du président de la République.

Les locaux sont construits, achevés et distribués depuis le mois de mars 2016. Deux ans après, les locaux ne sont pas opérationnels hormis quelques bénéficiaires qui ont pu prendre possession de leurs locaux. Pire encore, plusieurs des locaux bien qu’attribués sont aujourd’hui à l’abandon, d’ailleurs, la boiserie a été endommagée, les vitres volées en éclats et plusieurs autres dégradations ont été enregistrées. Les locataires n’ont non seulement pas encore lancé leurs activités, mais ils ne paient pas aussi les frais de location. Un des bénéficiaires apostrophé notera : «En effet, nous n’avons pas encore lancé notre activité car les locaux ne sont pas raccordés à l’électricité. L’APC devait payer le prix des compteurs à la SDC, mais elle ne l’a pas fait. Du coup, ce qui ont pu et ils sont deux ou trois raccorder au réseau à partir du voisinage ont pris possession des locaux. Quant à la majorité des bénéficiaires, ils attendent le branchement au réseau électrique. Nous ne pouvons donc pas payer les frais de location puisque nous n’avons pas entamé nos activités». Pour sa part, le premier responsable de la commue questionné à ce propos déplorera : «C’est une perte sèche pour notre commune. Les locaux ont été distribués depuis le mois de mars 2016 mais les compteurs électriques n’ont pas été installés, c’est regrettable. Nous allons inviter l’ensemble des bénéficiaires, et si c’est à l’APC de payer les compteurs, nous allons le faire sans hésitation. Mais les propriétaires doivent entamer leurs activités dans les meilleurs délais et payer les frais de location conformément à la réglementation. Dans le cas contraire, ce sera la restitution et la réattribution des locaux. L’APC a besoin du moindre sou», clamera le P/APC.

H.T.