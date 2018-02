Le prix du ciment en baisse

Par DDK | Il ya 5 heures 2 minutes | 365 lecture(s)

La disponibilité du ciment dans les différents points de vente, depuis quelques semaines, s’est répercutée positivement sur son prix. «Un grand choix est proposé et les prix parlent d’eux-mêmes. Depuis que j'ai commencé cette activité, il y a plus de vingt ans, le ciment n'a pas connu une pareille stabilité. On constate que son prix est revu à la baisse parce que les usines installées dans notre pays tournent à plein régime. Notre pays a récemment commencé à exporter ce matériau, alors qu'il y a quelques mois de cela, on importait plus de la moitié de la quantité utilisée dans nos chantiers de construction», expliquera un revendeur installé à la sortie de la ville de Draâ El-Mizan. Quant à son prix, il est entre 900 et 950 dinars le quintal, loin des 1800 dinars d'il y a quelques mois. Pour le moment, fait remarquer notre interlocuteur, les commandes ne sont pas vraiment énormes parce que certains ont arrêté de construire eu égard au prix élevé du rond à béton. «Peut-être avec la mise en service de l'usine de la région, cet autre matériau va subir lui aussi une baisse. Parce que son prix est excessivement élevé», poursuit-il. Même la brique rouge connait une baisse de prix, elle est cédée entre 16 et 19 dinars la pièce. Là aussi, selon les revendeurs, la mise en service de nombreuses briqueteries à l'échelle nationale a réduit la tension sur ce matériau. «Nous avons le choix entre les briqueteries. Pratiquement dans chaque wilaya, il y en a au moins une. Son prix a chuté de 30 dinars à 19 dinars. Une chute de 10 dinars, c'est quand même important quand on a besoin de cent mille briques», souligne un autre revendeur spécialisé dans la vente de ce matériau. Ces baisses sont aussi bénéfiques pour les entreprises en bâtiment dont certaines ont mis la clé sous le paillasson au moment des pénuries qui ont touché ces matériaux. Même pour le sable utilisé, les constructeurs ne recourent plus au sable généralement extrait illicitement des oueds mais ils utilisent celui qu'on appelle "sable -carrière" qui non seulement coûte moins cher mais plus consistant comme adjuvant.

Amar Ouramdane