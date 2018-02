Plus de gaieté que de désagréments

Par DDK | Il ya 5 heures 6 minutes | 255 lecture(s)

Tous les villages sis sur les hauteurs de Maâtkas et de Souk El Ténine, entre 600 et 700 mètres d’altitude, ont connu d’importantes chutes de neige durant la nuit de samedi à dimanche, où la poudreuse a recouvert toutes les surfaces offrant ainsi des paysages splendides.

Ainsi, le manteau blanc d’une épaisseur qui varie entre 5 et 15 cm, selon les endroits, a égayé les enfants qui n’ont pas rejoint les bancs de classe, tous cycles confondus, même si les axes routiers ont été rouverts à la circulation pendant les premières heures de la matinée. Les villages les plus touchés sont entre autres, Tighilt Mahmoud, Melbane, Ighil Issiouene, Anegah, Igaridene, Ait Aissa Ouziane, Icherkiène et Iadjabène. Le CW147 qui relie la circonscription à Tizi-Ouzou a été le premier à être rouvert en raison de son important trafic routier, mais aussi pour les besoins d’approvisionnement (gaz butane, lait en sachets et autres produits de première nécessité). En revanche, l’autre chemin de wilaya, le CW128, reliant Boghni à Tizi-Ouzou via l’ex-gare de Mâatkas, n’a pas été touché par l’enneigement. À signaler que la commune a mis en branle tous ses moyens matériels et humains pour faciliter la fluidité routière, et ce, depuis les premières lueurs matinales. Par ailleurs, il faut dire que ce sont surtout les paysans qui n’ont pas caché leur joie face à ces neiges tant attendues en raison de la faible pluviométrie enregistrée ces dernières années. Cela permettra également aux barrages et autres retenues hydrauliques de faire remonter leurs niveaux. C’est dire que la neige a apporté un baume au cœur à toute la population de part ses effets bénéfiques pour l’écosystème et plus particulièrement pour le secteur agricole. «Avec les neiges, le printemps ne sera que plus beau !», a argué en substance un oléiculteur.

Amayas Idir