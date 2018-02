L'arrivée du gaz dans les foyers retardée

Par DDK | Il ya 5 heures 7 minutes | 262 lecture(s)

L'heureux événement de la mise en service du gaz naturel dans certains villages de la localité de Boumahni, dans la commune de Aïn Zaouia, n'a pas été accompagnée par les mesures nécessaires pour faire profiter la population de cette commodité. En dépit de la levée des réserves et la mise en place des détendeurs, les foyers de plus en plus nombreux attendent l'installation des compteurs. À ce jour, les habitants des villages Igharviene, Bouhoukal et Ait Maamar, les premiers à être alimentés, ne cessent de réclamer le début de la commercialisation du gaz. Du côté de la SDC, l'on évoque toujours le problème de l’indisponibilité des compteurs. Ce problème a été évoqué lors de la réunion tenue avec le chef de daïra de Draâ El-Mizan, durant laquelle une délégation du comité du village de Boumahni a fait part de «sa préoccupation quant à l'évolution du dossier gaz, notamment les aspects liés à la disponibilité des compteurs». Au demeurant, il est utile de rappeler que plus de 2000 foyers sont prêt à recevoir le gaz, dont la plupart ont déjà procédé aux installations nécessaires à sa mise en fonction. Sur un autre registre, les ordres de mise en service pour les bénéficiaires inclus dans une liste établie lors des opérations de réception et de levée de réserves dans certains secteurs, n'arrivent pas au temps voulu par les citoyens. Cette situation entrave la bonne évolution des choses au grand étonnement des comités de villages qui ont émis l'espoir de bénéficier du gaz durant cette période hivernale. À signaler enfin que le plus grand secteur alimenté dans le cadre du même projet, à savoir celui de Tizi Ameur n'a pas connu un début de réception en dépit de la fin des travaux. Ainsi, de tous ces constats, le comité de la bourgade en collaboration avec les autorités locales, n’est pas prêt d’abandonner leurs actions pour un dénouement favorable pour plus de 3000 abonnés.

Merzouk Haddadi