Les futurs hadjis connus

Par DDK | Il ya 5 heures 7 minutes | 232 lecture(s)

L'APC des Aghribs a ouvert ses portes, avant-hier, pour effectuer le tirage au sort devant désigner les heureux et chanceux hadjis pour la saison 2018, qui se rendront aux lieux saints de l'islam. C'est dans la salle des délibérations que se sont installés les postulants au hadj avec leurs familles. Une commission était présente pour veiller au bon déroulement de l’opération, où l'on distingue l'imam de la mosquée des Aghribs, le maire ainsi que le secrétaire générale et les fonctionnaires de la commune. À l'heure de début des travaux, le P/APC a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble des présents avant de laisser l'imam du village réciter la Fatiha. S’en est suivie l’explication des modalités du tirage au sort appliquées à l’échelle nationale, faite par le secrétaire général de l’APC. Il est à noter que 32 candidats se sont inscrits directement au guichet, alors que 9 autres l’ont effectué par Internet. L’opération du tirage au sort s’est effectuée en introduisant des bouts de papiers sur lesquels sont mentionnés les noms et prénoms des candidats inscrits. Le maire procéda ensuite au premier tirage. Un homme fut désigné, et il sera accompagné par son épouse, tel qu’il a été inscrit initialement. Puis, fut le second tirage effectué par l’imam de la mosquée qui en tira également le nom d’un homme inscrit avec son épouse. Ainsi, avec ces deux tirages, la commune a épuisé son quota qui est de quatre personnes seulement à effectuer le pèlerinage.

Ali Iber