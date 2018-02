Le chemin de Frikat en souffrance

Par DDK | Il ya 5 heures 58 minutes | 292 lecture(s)

Le chemin intercommunal reliant les deux communes de Aïn Zaouia et de Frikat est dans un piteux état. Cette route s'étendant sur plus de 5 km constitue un raccourci pour rallier le chef-lieu de Frikat. Pour les administrés de cette dernière, ce chemin est une voie d'évitement pour rejoindre Ain Zaouia ainsi que la commune de Boghni. Du côté de la commune de Ain Zaouia, un effort a été consenti durant l'année 2016 et qui a permis de procéder au revêtement en béton bitumineux de trois sections de la route. Une fois achevés, ces travaux ont permis de recouvrir plus de 500 mètres d'une chaussée qui était à peine praticable. Toutefois, en arrivant au village Ain Zaouia, situé à la limite de la commune voisine, la voie est à peine carrossable en raison de la prolifération des nids-de-poule. Pour les usagers de cette route, la difficulté de conduire apparaît dès qu'on franchit le territoire de la commune de Frikat. Sur cet axe, la nécessité de revoir l'aménagement et le revêtement de la route se fait de plus en plus sentir. D’aucuns à Frikat se demandent si la nouvelle équipe dirigeante à l'APC a pris en compte dans ses projets ce chemin dans le cadre des plans communaux de développement ou sectoriel. La dernière opération de revêtement de cette liaison intercommunale remonte à l'année 2007, accompagnée de la mise en œuvre d'un projet de réalisation de fossés bétonnés laissés en état d'abandon. Le passage des véhicules de transport de marchandises à grand tonnage est l'un des facteurs contribuant à la dégradation de ce chemin traversant le village. Merzouk Haddadi