Cours de soutien scolaire à Aguemoun

Par DDK | Il ya 5 heures 58 minutes | 231 lecture(s)

Une initiative initiée par l’association Sociale Tagmats dans le village Aguemoun, commune de Béni Aïssi, pour les élèves du village, et cela pour «leur permettre d’améliorer leur niveau scolaire et surtout les préparer pour les épreuves finales de l’enseignement primaire, moyen et secondaire», informera M. Bechouche Sofiane, président de ladite association. Le même interlocuteur a appelé les élèves du village désirants s’y inscrire de se rapprocher à leur niveau et a tenu à préciser que «les cours sont à titre bénévoles et gratuits durant tous les week-ends. Pour le vendredi, on prend en charge les élèves de première année primaire jusqu'à la quatrième année moyenne. Par contre, le samedi ce sont les classes d’examens, les 5 années primaires et le Bem». Et de poursuivre : «Notre association a pour but de regrouper tous les élèves de la commune dans une même structure, mais il faudrait au préalable l’accord de l’académie pour qu’on puisse se servir de l’école primaire du village, puisque actuellement nous avons qu’une petite salle».

L. Mechouek