Les oléiculteurs satisfaits

Après plus de trois mois de dur labeur, les citoyens des villages de la commune de Boudjima expriment, à l’unanimité, leur satisfaction quant au bon rendement de leur récolte d’olives. Dans les huileries, les propriétaires comme les citoyens, qui y amènent leur production pour la trituration, affichent leur satisfaction. Un quintal d’olives récoltées a ainsi donné entre 17 et 20 litres d’huile d’olive. Dans certaines huileries, la production abondante attend toujours son tour pour aller dans les pressoirs. Un citoyen explique, à cet effet, qu’il a ramené des quantités à trois reprises, tellement la récolte était bonne du coté de Taâouinine, dans la commune d’Ouaguenoun. À Boudjima, le propriétaire d’une huilerie moderne, qui a pu répondre à la forte demande dans les délais, est également très satisfait du rendement de cette saison. Pour répondre aux fortes demandes, les propriétaires de ces chaînes industrielles recourent souvent au travail d’équipe. Il faut, souligne-t-on, trois équipes de huit heures chacune, pour faire fonctionner les machines 24H/24. «Nous employons entre 10 et 20 personnes chaque saison. Nous mixons entre le personnel jeune et ancien. Nous avons besoin de force et d’expérience», explique un propriétaire d’huilerie à Boudjima. «J’ai commencé jeune ce travail que j’ai fini par aimer. Mon sérieux a fait que le même propriétaire d’huilerie, aujourd’hui décédé, m’appelait à chaque saison. Cette huilerie, fermée après sa mort, a duré près d’une quarantaine d’années. Après, je n’ai pas trouvé de difficultés à me faire recruter, vu la longue expérience que j’ai acquise depuis mon enfance», dit cet ouvrier qui a travaillé dans les huileries depuis les années 50. Il est à noter que les services d’agriculture de la wilaya prévoient une récolte estimée à 13 millions de litres d’huile d’olive en 2018. Une hausse de production de 37% en comparaison à la saison dernière, où la wilaya n’a produit que 8 millions de litres.

