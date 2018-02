Cap sur la réglementation de l’activité

Par DDK | Il ya 5 heures 57 minutes | 268 lecture(s)

Une nouvelle association de chasse vient de voir le jour dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Il s’agit de l’Association de chasse de la grande Kabylie (ACGK), présidée par Hamoutene Kamel, commerçant de son état et amateur de chasse de longue date. C’est en fait un groupe de chasseurs locaux de la wilaya de Tizi-Ouzou qui se sont rencontrés sur les parcours de chasse au cours des trois dernières années. Ainsi, ils ont décidé de se constituer en association agréée, et ce, afin de pouvoir agir sur la gestion de la chasse au niveau local. Le but est de créer «un lien social entre les chasseurs à travers les différentes rencontres que nous prévoyons dans différentes manifestations. Notre association est mise en place dans l'intention de rassembler des personnes animées par une passion commune, autour d'activités créatrices et récréatives liées à la chasse», souligne T. Ramdane membre de l’association. «Les chercheurs sont un peu comme les artistes, on échange beaucoup entre nous, on partage la même passion, on s’entraide…Les chasseurs étaient éparpillés et on a réussi à les rassembler au bout de deux ans de tractations, dans le but de se conformer aux procédures légales dans la perspective de se structurer au sein de ladite association», ajoute-t-il. Parmi les objectifs assignés à cette association, selon ses membres, figure la régularisation et le respect des normes et de la réglementation de la chasse, l’accompagnement des chasseurs pour diluer les divers problèmes liés à leur activité tels le manque de munitions, blocage des permis de chasse, l’insécurité dans nos forêts et le harcèlement des services de sécurité ainsi que la préservation de l’équilibre écologique et la lutte contre la sur-chasse.

Ahmed Oulagha