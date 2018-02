Mobilisation des forces de sûreté

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 323 lecture(s)

Suite aux dernières chutes de pluie et de neige dans plusieurs régions de la wilaya de Tizi-Ouzou, la sûreté de wilaya a lancé un plan de travail pour une mobilisation effective de sauvetage. Un communiqué de cette institution indique que «tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés dans un cadre préventif et de proximité pour venir en aide aux citoyens en difficultés». Ces moyens mis en place permettraient une intervention immédiate et à tout moment sur les routes pour la prise en charge de la population. À cet effet, la sûreté de wilaya appelle les citoyens à plus de prudence et de vigilance sur les routes surtout en ces temps d’intempéries. Parmi ces actions de proximité, «des repas chauds et des couvertures aux personnes vulnérables et sans domicile fixe seront assurés». Le communiqué de la sûreté nationale informera aussi qu’«une sortie sera menée, sous l’égide de monsieur le Chef de la sûreté de wilaya en compagnie des cadres et psychologues du service, en collaboration avec les services de la DASS et du CRA».

M. A. T.