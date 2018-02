Le stade communal en piteux état

Par DDK | Il ya 6 heures 35 minutes | 309 lecture(s)

Le stade communal de Tizi-Gheniff est dans un tel état, qu’il ne peut accueillir dans de bonnes conditions ses visiteurs et les clubs de la localité. L’installation d’un marché hebdomadaire à proximité de cette infrastructure sportive est devenue une source de désagréments, à l’instar de la boue qui envahit les alentours à longueur des saisons humides.

En effet, le club local, l’Olympique de Tizi-Gheniff, ou encore l’Olympique de M’Kira ne peuvent offrir à leurs visiteurs un cadre propice et un climat serein, leur permettant de donner le meilleur d’eux-mêmes. «Comme vous le savez, le marché hebdomadaire de la localité, qui se tient tous les samedis dans la matinée, n’est plus comme avant, d’autant plus que son emplacement initial, une place appelée «la place du marché», est occupé quotidiennement par des commerçants, avec des étals permanents de fruits et légumes, ainsi que d’autres marchandises. Ces marchands ambulants peinent à trouver une petite place pour l’exposition de leurs produits, ce qui les oblige à chercher d’autres espaces», déclare un dirigeant du club local, tout en ajoutant que le vacarme des véhicules et celui des haut-parleurs entravent la concentration des joueurs. Depuis au moins quatre années, tout le monde attend le lancement des travaux des gradins qui permettront de contenir les bruits provenant du marché et des places, autour du stade, où stationnent des véhicules. «La nouvelle APC, installée depuis plus de deux mois, n’a pas encore interdit le stationnement des véhicules des maquignons et l’installation de leurs bêtes à proximité de l’enceinte du stade», confie le père d’un joueur du club local. Par ailleurs, de nombreux supporters de l’Olympique de Tizi-Gheniff n’ont pas hésité à appeler les nouveaux élus pour effectuer le transfert de ce marché, et ce, en dehors de l’agglomération. «L’ex-APC avait prévu le déplacement du marché vers l’extérieur, à la périphérie Est du chef-lieu, qui est réalisable. On doit réaliser ce projet !», déclare le nouveau P/APC.

Essaid Mouas