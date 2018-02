Des câbles électriques pendent au-dessus des habitations

Par DDK | Il ya 6 heures 35 minutes | 278 lecture(s)

Les résidents de la cité Chouhada, appelée communément Iferki, située au chef-lieu communal de Tadmaït, sont menacés par le danger que représentent les câbles électriques passant au-dessus de leurs habitations. Selon des témoignages, ce réseau électrique de moyenne tension a été établi en 1978. Ces habitants n’ont jamais cessé d’interpeller les présidents qui se sont succédés à la tête de l’APC de Tadmaït, et ce, depuis les années 1990 à ce jour. «Cet état de fait constitue une véritable menace pour la vie des locataires, surtout en cas de coupure ou de chute de ces câbles sur ces habitations», dira l’un des habitants de cette cité. Il ajoute : «Il y a longtemps, des câbles ont chuté lors d’une tempête. Heureusement qu’ils n’ont pas engendré de dégâts humains dans la localité». Un autre résident affirme : «Franchement, ces câbles électriques me font vraiment peur à cause, notamment, de la masse électrique et des bruits qu’ils produisent lors des rafales de vent. À cet effet, nous lançons un appel aux services concernés pour prendre les mesures adéquates, afin d’éloigner ce danger qui nous guette quotidiennement». Selon un représentant de ce quartier, une réunion a été tenue avec le chef de daïra de Draâ Ben-Khedda. Ce dernier leur a promis de trouver une solution à ce problème. Le président de l’APC de Tadmaït s’est réuni aussi, lors d’une rencontre, avec la délégation des représentants de la cité au siège de la mairie, afin de prendre en charge les doléances soulevées par les locataires de la cité.

Rachid A.