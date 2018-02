Par DDK | Il ya 6 heures 35 minutes | 290 lecture(s)

La maison de jeunes Frères Cherchar en collaboration avec l'APC, l'ONM locale et les associations l'Olivier, Vougarfène et l'Union sportive d'Ait Yahia Mousa, a tracé un programme riche et varié pour célébrer la Journée nationale du Chahid, dans la commune d’Ait Yahia Moussa. Les activités vont s’étaler sur deux jours. Pour la journée du 17 février, il est prévu des expositions diverses et des chants patriotiques. Aussi, le cross prévu à partir du lieu-dit Chihaoui, sur un tronçon de la RN25 de plus de six kilomètres, jusqu'au siège de l’APC, sera certainement le plus attendu d'autant plus qu’il s’agit d’une activité inédite dans cette localité. «Nous avons 200 participants inscrits (garçons et filles) issus des quatre collèges de la commune, à savoir Tafoughalt, Tachtiouine, Frères Oudni du chef-lieu et d'Iaâllalen, ainsi que du lycée Mohamed Moussaoui. Nous remercions les directeurs de ces établissements qui nous ont aidés dans cette programmation», fera savoir M. Youcef Flissi, en sa qualité de directeur de la maison de jeunes. Dans l'après-midi de la même journée, M. Hocine Chetabi, premier responsable de l'ONM locale, fera une conférence sur le thème de la Journée du chahid. Selon M. Youcef Flissi, il est programmé un concours où l’on verra une chorale, une présentation théâtrale et à un récital poétique. Ainsi, les trois premiers de chaque catégorie seront appelés à monter sur l’estrade pour recevoir leur prix. «Je tiens à préciser à ce sujet que l'APC nous a beaucoup aidés. D'ailleurs, le transport de tous les élèves sera assuré par les responsables locaux», poursuivra le directeur de la maison de jeunes. Pour le deuxième jour, le 18 février, après un rassemblement devant la maison de jeunes, la procession prendra la direction de Vougarfène, lieu de la grande bataille du 6 janvier 1959, où sera déposée une gerbe de fleurs au carré des martyrs. Durant cette bataille, 385 martyrs étaient tombés au champ d'honneur, alors que l'ennemi avait essuyé de grosses pertes humaines et matérielles, là où on a vu la capture du lieutenant Chassin et du sinistre capitaine Gazziani avant d'être exécutés. «Après la gerbe de fleurs, il y aura la lecture de la Fatiha et des prises de paroles. Nous espérons être à la hauteur de l'événement, d'autant plus que nos partenaires, tous des jeunes issus des associations participatives, sont disposés à donner le meilleur d'eux-mêmes», conclura notre interlocuteur.

A. O.