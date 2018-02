On fait encore le vaccin chaque mardi

Par DDK | Il ya 5 heures 57 minutes | 246 lecture(s)

Les responsables de la Santé ont estimé que la campagne de vaccination des élèves âgés entre 6 et 14 ans contre la rougeole et la rubéole a été une réussite. Pour rappel, contrairement à ce qui a été décidé l'an dernier quand cette opération a été lancée dans les écoles, pour cette fois-ci, les parents ont accepté que la vaccination se fasse dans les structures de Santé. Dans le secteur de l'EPSP de Boghni qui englobe les daïras de Boghni, Draâ El-Mizan et Tizi-Gheniff, un engouement certain a été observé, notamment entre le 21 décembre et le 7 janvier. D'ailleurs, dans certaines polycliniques, beaucoup de monde a pris d'assaut le service de vaccination, surtout aux derniers jours de l’opération. Devant ce grand flux d'élèves accompagnés de leurs parents, le délai a été prolongé si bien qu’actuellement ceux qui n'ont pas été vaccinés pourront le faire les mardis après-midi. «Nous recevons toujours des élèves. La vaccination continue. On a constaté un engouement des parents contrairement à la précédente campagne», a constaté le chef de service de la polyclinique de Draâ El-Mizan. Pour en savoir un peu plus sur le déroulement de l'opération, Madame Mahni, en sa qualité de directrice de l'EPSP de Boghni, expliquera : «Jusqu'au 21 janvier dernier, nous avons enregistré 11 385 élèves vaccinés. Grâce à la sensibilisation des parents à travers des affiches et les médias, les parents ont été convaincus de l'importance des ces vaccins ô combien indispensables pour la santé de nos enfants, et même plus tard lorsqu’ils seront adultes, parce la rougeole et la rubéole ont des conséquences fâcheuses si l'individu ne se fait pas protéger. En tout cas, le chiffre que je viens de vous communiquer est toujours en hausse. Nous estimons que d'ici la fin de cette campagne, il ne restera aucun élève non vacciné». Et de poursuivre : «Nos structures sont toujours ouvertes et les dispositifs mis en place sont toujours opérationnels». Il faut signaler que 39 000 vaccins ont été réservés pour satisfaire toute cette catégorie d'enfants concernés par ladite opération.

Amar Ouramdane