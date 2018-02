Commémoration de la journée du chahid

Par DDK | Il ya 6 heures 1 minute | 234 lecture(s)

En collaboration avec la maison de jeunes d’Ath Mendès, la nouvelle APC de Boghni organise plusieurs activités culturelles et sportives, depuis hier, à l’occasion de la Journée du chahid.

«Il faut saisir ces occasions ! Les futures générations doivent sans cesse avoir à l’esprit les grands sacrifices consentis par les anciennes générations, allant jusqu’au sacrifice suprême qui était d’aller au combat, désarmé, offrant sa poitrine nue à un ennemi suréquipé d’armements modernes», déclare M. Belkacem Amroune, le nouveau P/APC. «Tout le monde sait que Boghni est, de par sa nature, située au pied du massif du Djurdjura, où se situe Tala Guilef, le grand bastion de l’armée de libération nationale, où était basée la fameuse compagnie dite «Djurdjura». Celle-ci a été constamment bombardée au napalm par l’aviation ennemie, qu’elle ne pouvait atteindre par voie terrestre. De nombreux martyrs venus de toutes les régions du pays, à l’image du chahid Mitiche Mohamed dit Moh N’Djerder, étaient tombés en héros, les armes à la main, lors de nombreuses batailles livrées contre l’ennemi. Une année après, le chahid Mitiche Mohamed est nommé chef de la région I avec le grade de sous-lieutenant. Le 12 mai 1960, Mitiche Mohamed Arab tombe, les armes à la main, au lieu-dit Ichiouache, à la périphérie de la ville de Boghni dans une embuscade qui lui avait été tendue». «Pour le programme des festivités, il était prévu, pour la matinée d’hier samedi 17 février, un cross communal au centre-ville, avec la participation des élèves de tous les établissements scolaires, ainsi qu’une exposition de photos des martyrs et des moudjahidines à la salle des fête de la commune. Pour aujourd’hui dimanche 18 février, il y aura d’abord le dépôt de la gerbe de fleurs au carré des martyrs, avant de se rassembler à la salle des fêtes, où il y aura des prises de parole et des témoignages des anciens moudjahidines. Une conférence sera animée par le moudjahid Mouzaoui Amar et un gala artistique par de nombreux artistes locaux, pendant la soirée», déclare le P/APC.

Essaid Mouas