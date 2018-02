Célébration du 130e anniversaire de la création de la commune

Par DDK | Il ya 6 heures 1 minute | 270 lecture(s)

Deux grands évènements seront célébrés par l’APC de Draâ Ben Khedda du 16 au 24 février. Il s’agit de la Journée du Chahid qui coïncide avec le 18 février, et le 24 février qui correspond au 130e anniversaire de la création de la commune de Draâ Ben Khedda. Ainsi, le 16 février, la salle de cinéma Le Hoggar renouera avec les activités, où un concours Jeunes talents sera organisé par la DJS à partir de 9 heures. Le 18 février sera consacrée à la Journée du Chahid durant laquelle un dépôt de gerbe de fleurs est prévu dans la matinée au carré des martyrs. Le regroupement est fixé au siège de l’APC et les invités feront le déplacement vers le carré des martyrs du 5 juillet, situé à quelques dizaines de mètres de la mairie. Dans l’après-midi du 20 février, à la salle de cinéma Le Hoggar, un inter-lycée de la daïra de Draâ Ben Khedda sera organisé par l’association Assirem. L’association Etoile filante prendra le relais dans la matinée du 23 février pour la présentation d’une pièce de théâtre pour enfants intitulée « Farha oua zahoua». Dans la même journée, le centre culturel et sportif Ahmed Bacha, en collaboration avec le groupe des SMA Krim Belkacem et Itihad Union, abritera une exposition sur un évènement important, à savoir la création de la commune de Draâ Ben Khedda un certain 24 février 1888. La dernière journée sera consacrée à trois activités, un cross de la jeunesse (8h30- 12h) qui s’ébranlera à partir du siège de l’APC, un tournoi de pétanque au stade de la cité Mahmoudi organisé par le centre culturel et les SMA du groupe Krim Belkacem (10h-15h). Et enfin, le centre culturel et le groupe SMA Waffa clôtureront ces festivités par une fête de la chanson patriotique, à la salle de cinéma Le Hoggar.