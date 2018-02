Les villageois interpellent l’APC

Par DDK | Il ya 6 heures 8 minutes | 283 lecture(s)

Les villageois de la région d’Attouche dans la commune de Makouda déplorent le non raccordement de leurs foyers au réseau du gaz naturel.

Selon les témoignages de ces mêmes habitants, les travaux de canalisation ont été lancés il y a deux ans de cela mais, à ce jour, les raccordements des logements et l’installation des compteurs tardent à voir le jour. De plus, les riverains affirment qu’ils ont sollicité, à maintes fois, les services de l’APC en vue d’intervenir auprès du chargé de la réalisation des travaux de raccordement du gaz dans cette bourgade. Hélas, aucune suite n’a été donnée à leur doléance. Devant l’absence de cette commodité, les habitants de ce grand village souffrent du froid, et ce, vue la rareté des bonbonnes de gaz et les prix très élevés auxquels elles sont proposées, durant notamment la période hivernale. S'estimant lésés par rapport au retard enregistré en matière de la mise en service de ce réseau, les villageois crient leur détresse et dénoncent ce qu’ils appellent «l’indifférence» des services concernés quant à la prise en charge de leur problème ainsi qu’à l’inauguration de ce projet. «On se demande pourquoi les travaux de raccordement ne sont pas encore achevés. Pourtant, l’entreprise chargée de la réalisation de ce projet avait commencé les travaux depuis de deux ans et les raccordements vers les habitations ne sont pas encore effectués», dira l’un des habitants de ce village. Et d’ajouter : «Nous sommes exténués par l’éternelle course derrière les bouteilles de gaz et l’attente devant les dépôts, durant toute la saison hivernale. Nous sommes las des promesses non tenues de la part des responsables. De ce fait, nous exhortons les pouvoirs publics à intervenir en urgence en vue d’accélérer les travaux et de mettre en marche ce projet afin de venir à bout de notre souffrance qui dure depuis des années». Par ailleurs, les travaux de canalisation et d’installation de compteurs ont été finis uniquement pour 30% du village. La mise en service partielle n’a pas pu avoir lieu l’année dernière en raison d’une opposition affichée par un propriétaire d’une parcelle de terrain dans laquelle a été installée la station du gaz au lieudit Tazaarourt, qui réclame son indemnisation suite à l’expropriation de son bien. Aussi, l’entreprise chargée de la réalisation de ce projet a établi les conduites seulement dans les artères principales et elle n’a pas encore raccordé environ de 70% des foyers et que les réalisations ont été estompées depuis presque une année, a-t-on appris de sources locales. À cet effet, ils appellent les autorités concernées, d’accélérer la procédure afin de raccorder leurs foyers à cette énergie vitale.

Rachid A.