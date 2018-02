Des consultations médicales spécialisées pour les villageois

Par DDK | Il ya 6 heures 7 minutes | 293 lecture(s)

Les consultations médicales étaient gratuites, vendredi dernier, au village Afir, dans la commune de Boudjima. Des hommes et des femmes ont eu droit à une visite médicale spécialisée prodiguée par des médecins généralistes et médecins spécialistes, notamment des oncologues et diabétologues ainsi que d’autres spécialités en relation avec les maladies chroniques qui touchent de plus en plus la population du deuxième et troisième âge. Ces visites médicales «à domicile» ont été rendues possibles par la conjugaison d’efforts de la part de l'association culturelle Imnar et le comité du village Afir, en collaboration avec l'association scientifique Educ-santé de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou et la direction de l’Education de la wilaya de Tizi-Ouzou. C’était aussi pour mener une action de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein au bénéfice des femmes. Cette journée à laquelle ont également contribué Radio Pluriel et Radio Tizi-Ouzou a été dédiée pour cette première cause de mortalité chez les femmes qui est le cancer du sein, mais aussi à la tension artérielle et le diabète. À noter également que les organisateurs ont élargi leur volontariat pour d’autres catégories qui ont bénéficié de consultations en ophtalmologie, rhumatologie, gynécologie, ORL, médecine interne et de médecine dentaire. Ils étaient donc très nombreux à venir au moins pour s’informer au niveau de l’école primaire locale, Belaïd Addar. Beaucoup de personnes ont exprimé leur gratitude à l’endroit des organisateurs, mais aussi des médecins volontaires issus généralement de la faculté de médecine de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Beaucoup, en effet, étaient convaincu que sans cette journée, ils n’auraient pas pu effectuer le dépistage ni même une quelconque consultation. La présence des spécialistes en diverses maladies aura ainsi permis à une large proportion de personnes démunies qui n’auraient guère les moyens de faire une consultation chez le privé ni même dans les hôpitaux publics qui donnent des rendez-vous très éloignés sur des mois. Enfin, cette journée de sensibilisation, de l’avis de beaucoup de personnes, doit être suivie d’autres actions du même genre afin de toucher le maximum de personnes. Beaucoup de maladies tuent encore à cause du manque d’information et de sensibilisation. C’est pourquoi, le mouvement associatif doit s’impliquer dans ce travail, ont soutenu un grand nombre de personnes venues à l’école Belaïd Adar. Les maladies du siècle tels que le cancer, le sida, le diabète, l'AVC sont des maladies traîtresses, elles frappent sans avertir. Il est ainsi conseillé de faire régulièrement un bilan de sa santé.

Akli N.