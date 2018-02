Du sport en l’honneur des martyrs à Aït Yahia Moussa…

Par DDK | Il ya 6 heures 7 minutes | 237 lecture(s)

Pas moins de 269 coureurs, dont 109 filles, ont participé aux activités sportives célébrant la Journée nationale du Chahid. Des activités qui ont été concoctées, avant-hier, par la maison de jeunes Frères Cherchar en collaboration avec l’APC, l’ONM locale, l’association humanitaire «L’olivier», l’association culturelle «Ikhulaf Ugarfène» et l’Union sportive d’Ait Yahia Moussa, avec en prime, un cross à l’intention des collégiens des 4 collèges de la commune et des lycéens. «C’est un événement sportif exceptionnel auquel nous avons assisté. Au passage, je tiens à féliciter les éléments de la protection civile, la gendarmerie nationale et bien sûr les autorités locaux qui ont mis en place une organisation parfaite et impeccable en sécurisant le parcours de l’itinéraire sur 4 kilomètres à partir du lieu-dit Chihaoui jusqu’au chef-lieu communal sur la RN25. Il n’y a eu aucun incident grâce aussi à la participation de nos partenaires, les membres des associations», déclarera en marge de ce cross M. Youcef Flissi, en sa qualité de directeur de la maison de jeunes. Au terme des courses, dans le groupe A, ce sont Farid Belekhel, Ahmed Ouicher et Mokrane Talbi qui sont montés sur le podium. Dans le groupe B, Oussama Sellami, Oussama Yazid et Sid Ali Sadani ont pris respectivement les trois premières places. Dans le groupe des filles, il s’agit de Dania Taharount, Lila Bendaoui et Thelili Taharount qui ont été dans le trio de tête. Pour les premiers au classement, on leur a respectivement attribués une coupe chacun, un survêtement, une médaille et un diplôme de participation. Pour les deuxièmes, une tenue de sport, une médaille et un diplôme de participation leur ont été offerts. Quant aux troisièmes, les organisateurs leur ont remis un maillot, une médaille et un diplôme de participation. Dans l’après-midi, une pièce théâtrale présentée par la troupe de l’association «Ikhulaf Ugarfène», une chorale et un récital poétique ont été présentés au public. M. Hocine Chetabi, président de l’ONM locale, est revenu sur l’engagement de la région dans la guerre de Libération nationale. L’autre rendez-vous de cette journée était la visite effectuée par la moudjahida Louisette Ighil Ahrziz accompagnée de moudjahidine et d’élus locaux au carré des martyrs de Vougarfène, où a eu lieu la bataille du 6 janvier 1959. Le recueillement de la moudjahida à la mémoire des 385 martyrs de cette bataille est plus qu’une symbolique quand on sait que c’est dans ces lieux qu’avaient été capturés le sinistre capitaine Grazziani et son acolyte, le lieutenant Chassin, tortionnaires de Louisette Ighil Ahriz et de ses camarades combattantes dans les prisons et les centres de torture à Alger durant la guerre d’Algérie. Hier, les moudjahidine et de nombreux citoyens ainsi que les autorités locales civiles et militaires se sont rendus au carré des martyrs «6 Janvier 1959» où ils se sont recueillis à la mémoire de ces martyrs tombés au champ d'honneur dans cette bataille. Après l’hymne national, l’on a fait la lecture de la Fatiha. Les associations ayant participé à la cérémonie ont elles aussi été honorées pour le travail et l'organisation accomplis.

Amar Ouramdane