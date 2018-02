Recueillement au monument de Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 6 heures 8 minutes | 259 lecture(s)

Deux jours ont été consacrés par l'ONM locale, l'APC et la maison de jeunes Arezki Mansouri pour célébrer la Journée nationale du Chahid qui coïncide avec le 18 février. Pour la journée de samedi, en plus des expositions diverses tenues à la maison de jeunes, il y avait la projection d’un film sur la guerre d'Algérie (1954-1962), un tournoi de pétanque et un concours de dessin, destiné aux enfants âgés de 12 ans et plus, sur les portraits des héros de la guerre de Libération nationale. Les activités ont été clôturées dans l'après-midi avec la remise des prix aux lauréats du tournoi de pétanque ainsi que ceux du concours de dessin. Hier matin, après un rassemblement devant l'APC, la procession s'est dirigée au monument dédié aux martyrs de la révolution sis à proximité de la sûreté de daïra. En présence du chef de daïra, M. Abdelmadjid Tabet, du maire M. Abdelghani Issolah, des autorités civiles et militaires de la localité et des moudjahidine venus de toute la commune et des enfants de chouhada, une gerbe de fleurs a été déposée au piédestal du monument, avant la lecture de la Fatiha par l'imam de la mosquée Ali Mellah. Prenant la parole, le maire a rendu hommage à tous les martyrs de la guerre qui se sont sacrifiés pour libérer le pays du joug colonial, tout en promettant de fournir des efforts pour prendre en charge les monuments et les carrés des martyrs de la commune, et d’annoncer que la stèle dédiée au commandant Ali Bennour et l'infirmier Oukil Ramdane seront concernés par les rénovations. Puis, les moudjahidine à la leur tête M. Ali Iabadène, en sa qualité de premier responsable de l'ONM locale se sont rendus aux différentes écoles de la ville. Dans ces établissements, les moudjahidine ainsi que les enfants de chouhada sont revenus sur l’histoire de tous ces chahids dont les noms sont portés par ces écoles. D'ailleurs, les écoliers ont saisi l'occasion pour poser des questions sur le parcours de ces héros de la guerre de Libération. «C'est une façon de transmettre l'histoire de notre révolution à la nouvelle génération. Les occasions comme celles-ci devront être multipliées parce que ce n'est pas en une journée que nous allons revenir sur une révolution qui a dépassé en son temps le territoire nationale», souhaitera M. Ali Iabadène.

A. O.