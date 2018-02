Plusieurs écoles baptisées

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 272 lecture(s)

Trois martyrs de la commune de Béni-Zmenzer ont été honorés, avant-hier, par les autorités locales qui ont officiellement baptisé de leurs noms deux CEM et un lycée de la localité.

Une grandiose cérémonie, empreinte de beaucoup d’émotion constatée sur les visages des proches des trois chahids, a été organisée par la municipalité de l’ancien Aarch d’Ath Zmenzer, sous l’égide du maire Ali Daoud et du chef de la daïra de Béni Douala, Salah Hattoum. Après la levée des couleurs et la déclamation de l’hymne national, suivi d’une minute de silence à la mémoire de nos morts, le chef de la daïra procéda au dépôt de la gerbe de fleurs au pied du monument aux martyrs situé au cœur du chef-lieu Alma. «Pour cette année, nous avons décidé de commémorer cette journée historique spécialement dans cette commune pour rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour que l’Algérie soit libre et indépendante. Nous allons honorer et gratifier les trois martyrs, morts dans la fleur de l’âge pour la patrie», dira M. Hattoum dans son discours. Lui succédant, l’enfant d’Ath Ouanech, l’actuel maire Ali Daoud a rappelé le parcours des trois chahids, tout en marquant sa satisfaction d’avoir «enfin rendu hommage aux trois valeureux martyrs en donnant leurs noms à trois établissements scolaires de la commune». «Aujourd’hui, nous sommes ici pour commémorer trois piliers qui ont tout donné durant la guerre de Libération. Je suis très ému aussi puisqu’il s’agit de la première fois qu’on procède à la consécration officielle de notre municipalité, en présence de toutes les communes de la daïra. Il faut admettre que si ce n’était pas les sacrifices des martyrs de l’Algérie, je ne serais pas aujourd’hui à la tête d’une commune», dira M. Daoud. Pour la suite du programme, le collège désormais ex-Bouassem a été baptisé du nom du chahid Oukali Ahmed, mort au champ d’honneur alors qu’il n’avait pas encore 25 ans. C’était vers 11 heures que la plaque portant son nom a été dévoilée au CEM dit «Bouasem», à Alma. Plusieurs membres de sa famille se sont rendus sur les lieux pour assister «à ce moment historique», dira un des neveux du martyr. Très affecté par cette noble action, le frère du chahid a tenu à remercier tous ceux qui ont pensé à rendre hommage aux martyrs, tout en souhaitant que ce genre d’initiative persiste dans la commune. Non loin du premier site, le CEM base 5 portera désormais le nom du chahid Aliouane Med Ameziane. Quant au lycée de Béni-Zmenzer, il a été baptisé du nom du chahid Makhlouf Said. Aussi, M. Fekhar Amar, maire de Béni Douala, a qualifié cette initiative de grandiose et a tenu à préciser que «c’est une bonne action que de baptiser trois édifices public dans la commune. J’espère qu’on aura la même opportunité chez nous à Béni Douala où nous avons beaucoup d’infrastructures pour qui en préparera des dossiers pour qu’elles soient baptisées». La suite du programme, à la salle des réunions de la commune, a connu la remise de médailles aux familles des trois chahids et de trophées symboliques attribués par les différentes délégations locales présentes à la cérémonie.

Lyes Mechouek