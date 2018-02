La ville des mille martyrs au rendez-vous

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 269 lecture(s)

À l’occasion de la Journée nationale du chahid, plusieurs activités ont été organisées, dans la matinée d’avant-hier, dans la ville de Tadmaït. Pour commencer, une marche silencieuse qui s’est ébranlée du siège de l’APC jusqu’au carré des martyrs, situé à quelques encablures du chef-lieu communal, a eu lieu et à laquelle ont pris part des représentants des autorités locales, des moudjahidine, des fils de Chouhada, des éléments des scouts ainsi que des dizaines de citoyens de la région. Par la suite, une gerbe de fleurs a été déposée au pied de la stèle commémorative, érigée en hommage aux martyrs de la révolution. Aussi, deux autres gerbes de fleurs ont été déposées à l'occasion aux pieds des stèles érigées dans les villages Aït Khercha et Aït Saâda, en hommage aux martyrs de la région. Une minute de silence et la lecture de la Fatiha du saint Coran ont été également effectuées en hommage aux martyrs du devoir et de la patrie. Par ailleurs, et à l’occasion, il a été procédé à l’inauguration de la crèche communale. Pour rappel, dans la commune de Tadmaït, plus de 1 000 martyrs sont tombés au champ d'honneur durant la révolution. À signaler que l’emblème national qui a été accroché la veille à l’intérieur du carré des martyrs sis au chef-lieu de Tadmaït, a été, selon des témoignages, enlevé et déchiré par la suite. Par conséquent, les organisateurs de cet événement ainsi que les habitants de la région ont dénoncé énergiquement cet acte ignoble qui s’est produit pour la première fois dans l’histoire de la commune.

Rachid A.