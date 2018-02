Des poteaux électriques inquiètent les villageois

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 279 lecture(s)

Les habitants d’Aït Chelmoune, village situé à 5 km à l’ouest du chef-lieu communal de Tadmaït, font part de leur inquiétude quant au risque que représentent des poteaux électriques très fragilisés et inclinés se trouvant au niveau de leur localité depuis plusieurs années. En effet, environ dix poteaux électriques, en mauvais état, constituent un véritable risque pour, notamment, les riverains et les passants. «Les autorités locales ont été informées à plusieurs reprises, mais sans résultats et ce problème menace toujours la vie des villageois», regrette un habitant de la localité, en ajoutant : «Je me rappelle très bien, il y a deux ans de cela, une vache a été électrocutée suite à une masse électrique engendrée par des câbles électriques détendus, qui sont en contact direct avec leur support métallique au lieudit Aouana». Aussi, selon les témoignages de certains villageois rencontrés sur les lieux, c’est toute la localité qui vit dans un état d’angoisse et d’une façon permanente, en raison de cette horrible situation. «Cela fait des années que nous attendons une solution à ce calvaire que nous vivons, mais en vain. Allez-y voir sur place, les citoyens vivent la peur au ventre, car plusieurs poteaux électriques sont inclinés et risquent de provoquer un drame à la moindre tempête de vent», dira Rabah, l’un des résidents de la bourgade. Et d’ajouter : «Au moindre souffle du vent, les poteaux s’inclinent dangereusement sous l’effet des câbles déjà trop bas. Ils risquent de céder à tout moment. Il faut que les services de la SDC effectuent des vérifications régulièrement, sans quoi les conséquences seront fâcheuses». De ce fait, les villageois interpellent les autorités locales à intervenir en urgence auprès des services concernés afin de mettre un terme à cette situation menaçante qui n’a que trop duré et avant qu’un drame ne survienne. Par ailleurs, un représentant dudit village affirme à ce propos qu’un membre de l’exécutif au niveau de l’Assemblée populaire communale de Tadmaït leur a promis de trouver une issue à cette inquiétante situation durant le mois de mars prochain.

Rachid A.