L’élargissement du volume horaire réclamé

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 299 lecture(s)

L’agence postale de la localité de Draâ El-Mizan, la plus fréquentée non seulement par les usagers de la commune mais aussi par ceux des communes limitrophes, a connu, certes, une amélioration avec l'installation d'un distributeur de billets de banque sophistiqué, mais de nombreuses prestations y font toujours défaut. «C'est l'une des agences postales les plus rentables de la wilaya de tizi-Ouzou. Le constat a été fait par les responsables d'Algérie Poste. Suite à notre demande, nous croyions qu'elle allait passer au système de brigade, finalement, il n'en fut rien», confiera un ancien cadre de cette agence postale en retraite. Et de poursuivre: «Le constat a démontré même qu'elle était plus rentable que celle de Draâ Ben Khedda qui fonctionne sans discontinu de 8h jusqu'à 18h. La nôtre, faut-il le souligner, ferme encore de midi à quatorze heures. Ce n'est pas normal. Pourtant, celle de Draâ Ben Khedda est à une dizaine de kilomètres de Tizi-Ouzou.» Ainsi, les usagers interpellent les services concernés afin de mettre fin à cette situation qui perdure: «Nous interpellons les responsables d'Algérie Poste à se pencher sur ce problème», diront des usagers qui attendaient l'ouverture des guichets après la pause de midi. Par ailleurs, nos interlocuteurs regrettent que les nouvelles cartes Edahabia ne soient pas encore valides au niveau du DAB : «Pour retirer plus de 20 000 dinars, il faut se déplacer jusqu'à Boghni ou Aomar (Bouira) moyennant de l'argent et du temps», s'élèvera une voix du groupe de personnes agglutinées devant le portail. «Nous attendons que la nouvelle application soit installée. J'ai même reçu le code d'accès. En tout cas, c'est une question de jours», dira, pour sa part, le responsable de cette agence postale. En tout cas, si tout cela est attendu par les usagers, il est aussi à signaler que le personnel de la poste est quelque peu réduit depuis le départ en retraite de quelques fonctionnaires, notamment les facteurs. En outre, la mise en service du bureau postal sis à la cité Ali Bennour, du côté de la brigade de gendarmerie, réceptionné au début des années 2000, demeure toujours une revendication aussi bien des associations que des usagers afin que le secteur d'Algérie Poste soit amélioré dans cette commune de plus de 45 mille habitants.

Amar Ouramdane