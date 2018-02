La rivière polluée par les margines

Par DDK | Il ya 8 heures 3 minutes | 375 lecture(s)

Prenant sa source au niveau de la montagne, au lieu-dit Tahemalt Bwedrar, la rivière séparant la commune d’Akbil de celle d’Ath Bouyoucef, à soixante kilomètres au sud-est de Tizi-Ouzou, est, selon les riverains, en proie à la pollution. Des margines provenant des résidus de la trituration des olives se répandent dans cet oued où les paysans abreuvent leurs bêtes qui broutent également l’herbe des berges. Il a été constaté des boues de couleur noirâtres qui se sont déposées sur les pierres et les abords du cours d’eau, bien que «les dernières pluies en aient lavé une grande partie», disent certains riverains qui indiquent aussi les filets d’huile charriés par l’eau qui coule tranquillement vers Taksebt, se chargeant au passage de tous les résidus qui sont jetés dans son lit. Les margines, selon les habitants, sont visibles chaque jour à partir de onze heures, au moment où on procède, probablement, au lavage des bassins des huileries qui se trouvent en amont. L’eau ainsi polluée ira se déverser à des kilomètres en aval, au barrage de Taksebt. Révoltés, les villageois de Takhlidjth, un hameau de la commune d’Ath Bouyoucef, n’ont pas cessé d’attirer l’attention des responsables de l’environnement et de l’APC, via leur association pour la défense de l’environnement «Agama». Ils appellent les autorités à prendre les dispositions qui s’imposent afin d’éviter au cours d’eau qu’il ne se détériore davantage. «L’intervention des autorités est urgente pour préserver la nappe phréatique avant qu’il ne soit trop tard», diront conjointement le président de l’association et un membre de la délégation du village. Ils refusent, cependant, de cibler les contrevenants, précisant que leur but est de préserver leur rivière et les sources d’eau douce disséminées tout au long du cours d’eau, et non d’entrer en conflit avec les propriétaires d’huileries. Les agriculteurs craignent également pour leurs propriétés et surtout pour leur cheptel qui vient s’abreuver dans l’oued et brouter l’herbe des berges.

A.O.T.