De nouvelles salles de classe pour les écoles

Par DDK | Il ya 8 heures 3 minutes | 334 lecture(s)

La construction et l'achèvement de salles de classe dans plusieurs écoles primaires de la commune d’Azazga est l’une des priorités du nouvel exécutif communal. À cet effet, les autorités ont mis les bouchées doubles pour achever les travaux dans les plus brefs délais. Au niveau du centre-ville d'Azazga où sont implantés deux écoles primaires, à savoir Hafhaf Rachid et Keciri, la construction de trois (3) salles de classe dans chacun des deux établissements bat son plein. La réalisation de ces salles de classe est devenue incontournable vu la progression constante du nombre d'élèves qui s' inscrivent dans ces établissements primaires et qui trouve ses causes dans la réalisation de plusieurs programmes de logements, avec toutes les différentes formules qu'on connaît, ce qui a augmenté sensiblement le nombre d'habitants, et par conséquent l'augmentation du nombre d'enfants en âge d'être scolarisés. En sus, les nombreux parents des villages aux alentours de la ville préfèrent scolariser leur progéniture au centre-ville. À signaler aussi les nombreuses écoles privées qui ont vu le jour à Azazga et qui connaissent un engouement particulier de la part des parents qui veulent donner la meilleure éducation à leurs enfants surtout que les cours sont dispensés en arabe et en français. À Ait Bouadda, village distant de 11km du chef-lieu, des salles de classes sont en cours d'achèvement à l'école primaire Hantala Said. Si plusieurs villages de Kabylie ont vu la fermeture d'un nombre de salles de classes eu égard à plusieurs facteurs dont l'émigration, ce village ne connaît pas cette situation. D'autres établissements primaires de la commune d'Azazga sont inscrits sur la liste des écoles qui verront la construction de nouvelles salles, à l'inastar de l'école primaire Frères Messaoudene.

Mohand I.