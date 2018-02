Insuffisance des lieux de loisir et de sport

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes | 263 lecture(s)

Les aires de jeux qui ont été réalisées au chef-lieu communal de Tadmaït, à 18 km de Tizi-Ouzou, il y a trois ans de cela, se trouvent actuellement dans un état de délabrement avancé. En effet, ces espaces de distraction, édifiés par les autorités locales dans plusieurs quartiers au profit de la catégorie juvénile, n’ont pas résisté longtemps à la dégradation. Réalisées dans la précipitation et dans des endroits inappropriés, les cinq aires de jeux qui ont été implantées près de la cité APC-CNEP, au Lotissement 1, à la cité 150 Logements, à la cité 8 Juin et au quartier 48 Logements sont toutes dégradées. Par ailleurs, les travaux de construction du stade de proximité de la cité Akbou ne sont toujours pas achevés, après plusieurs années de leur lancement, car les services concernés au niveau communal n’ont pas encore édifié la clôture et les bois, pourtant ces travaux ne nécessitent pas un grand budget. Aussi, le centre sportif de proximité dont les travaux ont été lancés depuis plus de six ans ne sont toujours pas terminés. Le stade communal sis à quelques encablures du chef-lieu ne peut contenir le nombre important de pratiquants de sport notamment durant les weekends, en raison des programmes chargés des équipes de football qui représentent la commune telles que la JST, FCT et les autres associations sportives de la région. De ce fait, les jeunes de ces localités exhortent les services concernés de l’APC à agir en vue de remédier à cette situation, surtout que la commune enregistre un manque cruel en matière d’infrastructures sportives et de loisirs. À ce propos, l’adjoint au maire chargé de la santé et du sport, en l’occurrence M. Boulahia Med Mustapha a affirmé que ces problèmes, à savoir la réfection des aires de jeux dégradés, l’achèvement des autres qui sont en souffrance et la mise en service du centre sportif de proximité seront pris en charge dans les meilleurs délais. Aussi, notre interlocuteur ajoute que dans le but de faire face aux lacunes qu’enregistre la commune en la matière, les services de l’APC œuvrent actuellement à réaliser plusieurs espaces sportifs dans la région.

Rachid A.