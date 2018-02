Par DDK | Il ya 7 heures 29 minutes | 866 lecture(s)

Les habitants du chef-lieu de la commune de Aïn Zaouia et des villages environnants ont été surpris par la fermeture administrative de trois cafés, tous situés dans la principale artère du centre urbain. La mesure de fermeture de ces établissements a été prise par les éléments de la sûreté urbaine de Aïn Zaouia. Le non renouvellement des autorisations d'exploitation à temps serait à l'origine de la signature de la décision de fermeture par la wilaya. Les gérants de ces établissements soumis à une enquête de probité, laquelle est confiée sur le plan réglementaire aux services de sécurité, affirment qu'ils ont déposé leurs dossiers à temps, mais il semblerait qu'il y a eu du retard pour finaliser les enquêtes demandées par l'administration. Ainsi, depuis plus d'une semaine, le chef-lieu est déserté par ses habitants et les villageois habitués à passer la plupart de leur temps dans ces cafés, de surcroît les plus populaires de la commune. En attendant le renouvellement de ces autorisations, du côté des citoyens l'on préfère se rendre à Boghni pour siroter un café même si deux autres cafés sont ouverts, mais situés un peu loin de la principale rue commerçante du chef-lieu .

Merzouk Haddadi.