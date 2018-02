Commémoration de la Journée du Chahid

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 322 lecture(s)

Dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du chahid, l’association de wilaya pour le développement social (AWDS) s’est rendue, lundi dernier, au centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux de Tadmaït, Frères Djebari, pour commémorer cette date. Cet évènement - une date historique pour la Nation- a été abrité pour la première fois dans cette infrastructure, ouverte en 2014, et en présence des autorités locales de Tadmaït, des cadres de l’éducation (inspecteurs, directeurs, gestionnaires), des syndicalistes, notamment le SNTE, et la famille révolutionnaire, en la personne du frère du colonel Krim Belkacem. Pour le vice-président de ladite association, M. Sid Ali Nehal, «la célébration de cette Journée du chahid, dans ce centre, est importante pour les enfants handicapés mentaux pour les mettre en contact avec l’extérieur tout en leur redonnant confiance». Quant au programme préparé, «les enfants ont demandé un clown, un magicien et des chanteurs. Nous avons exaucé leurs vœux avec la participation du magicien Omar venu d’Aïn El Hammam, et les chanteurs : Rabah Ouferhat et Djamila Boufatis», poursuit-il. Au programme, la chorale et la troupe théâtrale du CEM Halliche Hocine (Bastos – Tizi-Ouzou). Au volet travaux manuels, les enfants ont participé à un atelier de colorage. Mme Chigara Amel, surveillante générale au centre psychopédagogique, a fait une brève présentation de l’infrastructure et des capacités d’accueil. «Le centre a été ouvert le 3 décembre 2014, inauguré par l’ancien wali. Il y a trois ateliers : atelier artistique, atelier mosaïque et poterie, atelier couture. Nous projetons un autre atelier, celui de la coiffure. Cet établissement a une capacité d’accueil de 120 enfants dont 60 internes. Pour l’heure, il n’y a que 64 pensionnaires dont 40 internes qui viennent de plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou et des communes limitrophes de la wilaya de Boumerdès, Naciria et Dellys». La journée de mardi a été consacrée à l’inter-lycée, dans l’après-midi, à la salle de cinéma Le Hoggar de Draâ Ben Khedda, avec la participation et le concours des quatre lycées de la daïra : Lycées Fathi Saïd, Krim Belkacem de Draâ Ben Khedda, le lycée Hocine Aït Ahmed de Tirmitine et le lycée Ali Bennour de Tadmaït.

M A Tadjer