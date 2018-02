La mise en service retardée

Par DDK | Il ya 8 heures | 452 lecture(s)

Le nouveau siège de l'APC d'Assi Youcef attend toujours son ouverture officielle. Cette situation n'arrange pas les affaires de la collectivité dont les services communaux se trouvent dans l'exiguïté dans l'actuel siège. Selon le président de l'APC, «les membres de l'exécutif communal partagent avec moi le même bureau, une situation somme toute anormale pour prétendre à un meilleur rendement des élus». Et d'ajouter : «Dans l'urgence, on a créé des espaces pour assurer la délivrance des documents biométriques, mais au détriment des autres services». Au demeurant, le nouveau siège a été doté de toutes les commodités, dans la mesure où tous les travaux ont été achevés y compris ceux liés à la voirie et aux réseaux divers. Pour son inauguration, les services de la SDC exigent la construction d'un poste maçonné et la création d'un poste transformateur. Le coût du projet pour la collectivité est jugé excessif pour le prendre en charge dans le cadre du prélèvement. Même la tentative de l'inscrire dans le cadre des plans communaux n'a pas abouti, d'autant plus que ce genre d'opérations ne figure pas dans la nomenclature exigée. À cet effet, le chef de l'exécutif communal a pris l'initiative de saisir la wilaya pour trouver une solution à ce problème. En ce sens, l'assemblée populaire de wilaya peut contribuer au financement en accordant une subvention. Pour rappel, le maire, à titre temporaire, a demandé le recours à la force motrice pour au moins déménager, mais cette demande a essuyé un refus. Donc, la mise en service tant attendue a été renvoyée à une date ultérieure à défaut d'un raccordement électrique adéquat. À signaler enfin que cette nouvelle infrastructure publique a été réalisée en puisant sur les budgets de la commune pour acheter un terrain au chef-lieu. L'aboutissement de cette démarche a permis l'entame des travaux en 2012, et la mise en œuvre de ce projet est à mettre à l'actif de l'ancien exécutif communal.

Merzouk Haddadi