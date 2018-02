Une nouvelle piste de désenclavement projetée

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 475 lecture(s)

Les chemins forestiers ancestraux ne semblent plus répondre aux besoins des paysans de la commune d’Aïn El Hammam, dont la majorité des champs ne sont pas accessibles aux véhicules. Depuis quelques années, les pistes agricoles tracées par les différents services concernés s’avèrent très profitables aux agriculteurs qui ne sont plus rebutés par le déplacement à pied sur plusieurs kilomètres. Des champs, à l’abandon auparavant, reprennent vie grâce aux facilités d’accès offertes par les véhicules. Plusieurs pistes devant désenclaver de nombreuses propriétés reculées ont été ouvertes ces dernières années. La décision d’en ouvrir une autre vient d’être prise après plusieurs mois d’attente, suite à des oppositions de propriétaires de terrains. Le chemin devrait, selon des sources sûres, prendre le départ au bord de la RN71, au lieu-dit «les Hongrois », à environ trois kilomètres, à l’ouest du chef-lieu d’Aïn El Hammam, pour passer à proximité de dizaines de champs appartenant à des habitants de Taourirt Menguellet. L’on effectuera une boucle d’environ trois kilomètres avant de rejoindre, encore une fois, trois kilomètres en aval, la route nationale 71 au niveau de la fontaine de «Thimedouine». Avant cette décision, les autorités, en collaboration avec le comité du village, ont réussi à aplanir toutes les difficultés concernant le tracé de ce chemin que certains citoyens refusaient de voir traverser leurs champs. Ce qui ne pouvait pas se dérouler sans incidences sur le tracé initial que les sages ont dû modifier pour contenter ceux qui en avaient fait la demande, sans, toutefois, pénaliser les récalcitrants. Avec cette route, les champs éloignés seront valorisés. Des plantations de figuiers, de cerisiers…, rabougris faute d’entretien, redeviendront verdoyantes, pour peu qu’on s’en occupe. Par ailleurs, comme à chaque ouverture de piste, des villageois, à l’étroit dans leur ancienne maison, peuvent d’ores et déjà envisager d’en construire une autre sur le terrain familial. Le transport de matériaux de construction, facilité par le passage d’un camion jusqu’au chantier, est un atout non négligeable. Notons qu’il y a deux ans, la piste faisant la ceinture des Ath Khlef a même été goudronnée, quelques années seulement après son ouverture. Ce qui a permis le désenclavement des olivaies et des maisons construites sur le bord de la route. D’autres constructions y poussent comme des champignons, depuis. Auparavant, les paysans d’Ath Amer Oussaïd avaient également bénéficié d’une piste agricole qui leur permet de rejoindre leurs champs en véhicule, surtout en cette saison où les travaux les obligent à s’y rendre quotidiennement, pendant des semaines.

A. O. T