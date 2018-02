Un grand public aux festivités

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 374 lecture(s)

La célébration du 130e anniversaire de la création de la commune de Draâ Ben Khedda (24 février 1888) s’est déroulée avec faste et affluence du public.

La salle de cinéma Le Hoggar de Draâ Ben Khedda qui a abrité l’évènement a vu la présence de beaucoup d’enfants accompagnés de leurs parents pour assister aux différentes activités théâtrales. Ainsi, M. Saïd Kouba, directeur de la troupe Etoile Filante de Draâ Ben Khedda, parlera de la pièce retenue pour l’occasion. «Nous avons programmé une pièce de théâtre pour célébrer la création de la commune de Draâ Ben Khedda. Elle est intitulée "Farha wa Zahwa" qui sera interprétée par trois comédiens, à savoir Amar Adel qui a le rôle du malin, Kamel Seghir qui joue la bête et moi-même dans le rôle du naïf, sous la régie d’Ahmed Belkacem. Le décor est simple, il y a des tableaux représentant particulièrement la nature. Les costumes semblables à ceux des clowns de trois couleurs différentes : rouge, vert et jaune (englobant les couleurs de l’Algérie, de la nature, de la JSK). L’école n’est pas oubliée et est surtout montrée du doigt : absence, baisse de niveau mais aussi avec une note d’optimisme de voir de bons résultats dans tous les établissements scolaires», résumera-t-il la pièce. Différents thèmes seront traités à travers cette pièce, notamment l’environnement et l’hygiène de vie. La salle a adhéré à chaque thème abordé soit par des cris de joie, à l’exemple du match de boxe où les enfants ont soutenu le vainqueur. Le rusé est souvent applaudi alors que la bête a été huée, on lui reprochait ses défauts. Au centre culturel et sportif Yahia Bacha Ahmed, une autre activité entrant dans le même cadre a été organisée. L’on a vu l’exposition de documents et autres photos retraçant l’historique de Draâ Ben Khedda ainsi que les différents maires qui se sont succédé à la tête de la commune, l’actuel est le 29 édile communal.

M A Tadjer