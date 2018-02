Les toilettes publiques en cours de rénovation

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 468 lecture(s)

Les autorités locales ont répondu aux interpellations des citoyens de Tizi-Gheniff au sujet des toilettes publiques fermées depuis le début des années 80. En effet, ces sanitaires sis à quelques mètres du portail de l'APC laissés à l'abandon des années durant ont été pris en charge par les nouveaux élus. Ils subissent actuellement des travaux de rénovation. «Ce n'est pas une opération qui prendra beaucoup de temps. Elles seront repeintes et bénéficieront aussi de robinets», informera une source locale. Pour leur gestion, il faudrait les confier à des jeunes afin qu'elles ne retombent pas encore dans l'insalubrité. «C'est une bonne chose que de rouvrir ces toilettes. Vraiment, c'est un manque. Des personnes sont malheureusement contraintes d’uriner dehors par manque de cette commodité. Or, cet endroit existait depuis l'Indépendance. D'ailleurs, les travailleurs s'activent pour leur remise en l'état», dira un citoyen de ladite localité. Dans ce chef-lieu de commune aussi chef-lieu de daïra, les personnes souffrant de maladies et les différents passants ne trouvaient pas un endroit pour satisfaire un besoin physiologique, notamment en été où souvent les sanitaires des cafés sont fermés pour manque d'eau si bien que certains endroits sont devenus des urinoirs à ciel ouvert. On citera par exemple les eucalyptus au contrebas du marché de fruits et légumes et ceux situés à côté de la mosquée du centre-ville. Par ailleurs, il est à noter que l’ancienne assemblée communale avait réalisé un bloc sanitaire à proximité de l'arrêt des fourgons vers les Issers (Boumerdès). Mais celui-ci n'est pas encore mis en service. D’aucuns se demandent les raisons de ce retard. «Il reste quelques petits travaux et on va les mettre en service. Ce sera un soulagement particulièrement pour les personnes atteintes de certaines maladies, lorsqu’elles sont en déplacement notamment les longs trajets», fera savoir l’adjoint au maire. Il est important de souligner que nombreuses sont les villes du Sud de la wilaya de Tizi-Ouzou où l'on ne trouve pas encore des sanitaires publics. On citera Boghni, Draâ El-Mizan, Mechtras, Ain Zaouia, entre autres. Il est attendu que des opérations similaires à celle de Tizi-Gheniff soient prises en compte durant le mandat électif des assemblées issues des élections du 23 novembre dernier.

Amar Ouramdane