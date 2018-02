50 logements FNPOS bientôt livrés

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 423 lecture(s)

Dans le cadre du programme de logements, financé par le FNPOS, la commune de Boghni s'apprête à réceptionner 50 unités de construction achevées au lieu-dit Ichiouache devenu, au fil des années, une zone d'extension urbaine. Ces logements, destinés aux seuls fonctionnaires et assurés sociaux, ont été inscrits, pour rappel, en 2006. Les travaux de réalisation ont été entamés durant l'année 2009. Les difficultés de réalisation trouvées sur le terrain et la délocalisation de 20 logements supplémentaires prévus sur le même périmètre sont les principales causes du retard de ce programme laissé en souffrance pendant plus d'une décennie. Toutefois, tout semble rentrer dans l'ordre avec le rythme des travaux constaté sur le site abritant ces logements. En effet, les entreprises retenues par le maître de l’ouvrage, à savoir le FNPOS, ont toutes mis le paquet en un temps record pour le bitumage des accès, la réalisation des bordures et la mise en œuvre des réseaux d'eau et d'assainissement. Même le poste d'alimentation en électricité est opérationnel, en attendant le raccordement au réseau du gaz naturel. Au vu de la situation de ces logements sur un axe routier menant vers la rue commerçante des Frères Zamoum, des locaux à usage commercial sont en cours d'achèvement. Jouxtant d'autres cités, où résident les attributaires des logements sociaux, cette nouvelle cité attend son inauguration, après une longue attente des acquéreurs qui continuent à attendre désespérément leurs clés.

Merzouk Haddadi