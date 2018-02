La commune à la première place

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 492 lecture(s)

La commune d’Assi Youcef, relevant de la daïra de Boghni, garde, selon l'état établi par la wilaya concernant la consommation des projets PCD accordés à l'échéance 2017, toujours sa première place en matière de réalisation et de clôture des opérations à l'indicatif de la municipalité.

Ainsi, selon le chiffre communiqué par le président de l’APC, Cheballah Ahmed, «la commune a enregistré un reliquat de 1 million de dinars, représentant un taux de consommation proche des 100 %». «À ce jour, ajoute-t-il, une seul projet d'aménagement et de revêtement est à l’arrêt à cause des intempéries». En somme, cette évolution constitue une prouesse au regard des difficultés rencontrées sur le terrain. Du côté de la daïra, à l'occasion des réunions du comité technique, l'APC d'Assi Youcef est devenue un modèle de gestion des PCD, d'autant plus que les services municipaux, techniques et financiers ont complètement assaini l'état des consommations en procédant à la clôture de plus de 20 opérations. Ces dernières années, l'effort de la commune est allé vers l'amélioration de l'état des réseaux d'assainissement et des routes, pour un montant dépassant les 6 milliards de centimes. Et comme bonus accordé par la wilaya, la municipalité a bénéficié de 4 millions de dinars pour la prise en charge des foyers non-alimentés en gaz naturel, plus particulièrement ceux situés dans les zones éparses. En prévision des plans communaux de développement de l'année 2018, dont les montants ont été notifiés aux municipalités, le premier magistrat de la commune compte bien défendre sa première position à l'échelle de la wilaya. Mais en demandant une bonification «à la hauteur du travail accompli sur le terrain». En attendant ce rendez-vous, qui ne tarderait pas à venir, le chef de l'exécutif communal a pris l'initiative de convoquer une assemblée à laquelle ont pris part les comités de villages afin, dit-t-il, «de définir les priorités de la commune et des villages en matière de développement local».

Merzouk Haddadi.