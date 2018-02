Les consultations lancées

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 487 lecture(s)

L’APC d’Aïn El Hammam vient de lancer les consultations concernant les plans de développement communaux pour l’année 2018. Les entreprises intéressées par la réalisation des travaux peuvent, d’ores et déjà, retirer les cahiers des charges mis à leur disposition au niveau du service concerné de l’APC. Parmi les quatorze projets répartis sur les villages, l’on relève, en premier lieu, l’achèvement des trottoirs de la rue Colonel Amirouche, dont une partie a été réalisée l’an dernier entre le monument, à l’entrée de la ville, et l’agence ANEM. Trois villages bénéficieront de travaux d’aménagement urbain au niveau des placettes ou des accès menant à ces agglomérations. Des travaux de confortement (murs de soutènement) seront également réalisés au niveau de cinq autres hameaux. Un dallage de trois cents mètres linéaire et un réseau d’assainissement d’une longueur de trois cents mètres sont également projetés dans deux villages. Concernant le secteur de la jeunesse, on notera que l’extension de deux foyers est en cours en même temps que la réalisation d’un camp de jeunes L’on apprendre, également, que l’ouverture des plis pour désigner les entreprises qui bénéficieront de ces marchés aura lieu le premier mars prochain. Quant à l’enveloppe allouée aux PCD de la commune d’Aïn El hammam, elle est estimée à 32 000 000 DA. Ce qui s’avère très insuffisant pour une commune, chef-lieu de daïra de surcroît, de l’envergure de l’ex-Michelet qui doit faire face à de multiples besoins, estime-t-on. Les vingt quatre agglomérations de la commune ne cessent de demander des aides pour assurer un meilleur cadre de vie à leurs citoyens. Même s’il faut reconnaître que beaucoup a été fait ces dernières années, la demande des comités de villages est à chaque fois plus pressante. Ce qui conduit le P/APC à répartir les projets suivant les besoins urgents, afin de ne léser personne, le reste des demandes devant attendre un autre budget. C’est pour cela que les autorités de la wilaya ne devraient pas mettre les petites communes sur le même pied d’égalité que les grandes, lors de la répartition des budgets, estime-on encore dans la région. Notons que les PCD de l’an dernier ont été tous réalisés, à l’exception du goudronnage de la piste de Tamedjout et Ouaghzen, ainsi que de la route menant à Aït Sidi Saïd. Des opérations qui ont accusé un retard pour cause d’intempéries.

A.O.T.