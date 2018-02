Les logements RHP sans électricité ni gaz naturel

Par DDK | Il ya 8 heures 59 minutes | 370 lecture(s)

C'est ce que redoutaient les bénéficiaires de la formule RHP au lendemain de leur relogement dans les 50 Logements en août dernier. Plus de six mois après, leurs logements ne sont toujours pas raccordés au réseau de gaz naturel. Pourtant, les responsables locaux leur avaient promis que les commodités restantes, à savoir le gaz et l'électricité allaient être concrétisées dans les meilleurs délais. Si, en ce qui concerne le quota des dix logements sis au contrebas de la brigade de la gendarmerie nationale, les logements ont été raccordés au réseau électrique, il n'en est pas de même pour les quarante autres en face du bureau postal. «Nous avions souffert de l’absence de l'électricité dans nos logements. Heureusement, la SDC a installé dernièrement les compteurs. Pour le gaz naturel, rien n'est encore fait. Vraiment, nous attendons cette commodité avec impatience d'autant plus que l'hiver de cet année est rude», confie un résident de ladite cité. «Nous avions pourtant soulevé ce problème au moment de la remise des clés. Cependant, les autorités locales avaient promis que l'OPGI allait répondre à cette demande incessamment. Nous sommes là depuis l'été dernier. Jusqu’à présent, nous n’avons eu aucune réponse. Nous interpellons l'actuelle équipe à la tête de l'APC à agir afin d’équiper nos logements en commodités de première nécessité», déplore un habitant de la cité des 40 Logements. Dans le même sillage, il faut signaler que d'autres logements sociaux attribués, il y a un peu plus de trois ans, sis sur la route menant au siège de l’APC à partir de l'école primaire Frères Benakli, ne sont pas eux aussi raccordés au réseau de gaz naturel en dépit de tous les appels lancés par les résidents. Même si des attributions de logements de ce type sont faites dans l'allégresse, il ne demeure pas moins que les acquéreurs se plaignent de tous les manques.

Amar Ouramdane