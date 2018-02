Les préparatifs avancent

Par DDK | Il ya 8 heures 59 minutes | 435 lecture(s)

Le semi-marathon féminin d’Aïn El Hammam, dont la cinquième édition se déroulera le 2 mars prochain, est en préparation depuis près d’un mois. Les organisateurs, maintenant rompus à ce genre d’événements, multiplient les réunions de travail afin de parer à toute éventualité. Toutes les conditions du déroulement de la compétition sont passées en revue. L’accueil, l’hébergement, le transport et autres sont discutés par les commissions ad hoc qui mettent les bouchées doubles à l’approche du jour «J». Ainsi, les inscriptions des concurrentes, dont certaines viendront certainement des wilayas éloignées, comme lors des éditions précédentes, ont commencé depuis longtemps au niveau de l’auberge de jeunesse «Djurdjura» d’Aïn El Hammam et de la direction de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou. Outre ces deux organismes, nous signalons également la collaboration de l’APC locale et l’ADPSF (Association pour le développement et la promotion du sport féminin). Comme lors de la dernière édition, les athlètes prendront le départ à partir du chef-lieu de la commune d’Iferhounène pour arriver, 10 kilomètres plus loin, à l’ex-Michelet, en traversant, Tachekirt, le chef-lieu d’Ath Bouyoucef, Tazrouts et Tiferdoud, deux villages relevant de la commune. Concernant les athlètes hors wilaya, qui seront reçues la veille, elles seront, informe-t-on, prises en charge par l’auberge de jeunesse «qui dispose de tous les moyens infrastructurels pour assurer le gite et le couvert durant ce genre d’évènements». Il est certain que les habitants d’Aïn El Hammam, toujours demandeurs de loisirs, seront au rendez-vous pour faire de cette journée une fête. Reste à espérer que le beau temps sera de la partie et ne gâchera pas l’événement comme ce fut, par exemple lors du trail de Tirourda, il y a quelques mois. Les traileurs devaient, ce jour-là, braver les difficultés liées à des chute la neige, plus qu’à celles du parcours.

A.O.T.