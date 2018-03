34 millions de dinars pour les PCD

Par DDK | Il ya 10 heures 19 minutes | 504 lecture(s)

Après plusieurs réunions tenues par l'assemblée issue des élections de novembre dernier, dans la commune de Ait Yahia Moussa, ayant donné la majorité au RND qui avait composé avec le RCD, le FLN, le FFS et le MPA, la liste des opérations à réaliser dans le cadre du programme de développement local a été établie en prenant en compte tous les villages de la commune. «Nous avons d'abord recensé toutes les opérations non achevées et non encore lancées et avons mené un suivi de celles en cours», confiera M. Rabah Hamitouche en sa qualité de maire. Pour cet édile communal, les opérations à venir sont essentiellement consacrées aux travaux et aménagement de la voirie et certaines réparations des réseaux d'assainissement ainsi que les travaux de restauration à l'école primaire d'Ath Attella. «Au total, nous avons environ 26 opérations. Maintenant, c'est le moment de lancer les consultations», soulignera-t-il. Interrogé si la commission d'arbitrage de la wilaya avait décidé du montant de la cagnotte réservé à ces opérations, il répondra que celle-ci est de 34 millions de dinars. Certes, elle est en légère hausse par rapport à celle de ces deux dernières années, mais elle reste insuffisante pour une commune déficitaire qui n'a aucune rente ni aucune ressource financière. Toutefois, les responsables locaux estiment qu’il est important de démarrer avec cette cagnotte d'autant plus que d'autres opérations seront concrétisées dans le cadre du FCCL (Fonds commun des collectivités locales). Car, dans cette municipalité, certaines opérations exigent beaucoup d'argent. Il y a lieu de souligner que de nombreux projets ont été concrétisés ces dernières années. Le réseau routier a été amélioré et le problème d'eau potable a été réglé dans les villages de Tafoughalt, Imzoughène et d'Ath Moh Kaci depuis leur raccordement à partir de Draâ El-Mizan au barrage de Koudiet Acerdoune (Bouira). Pour les infrastructures de base, les habitants de cette commune souhaitent que le projet de gaz de ville reprenne dans les plus brefs délais. «Concernant les petites opérations, l'APC les prend en charge dans les PCD. Mais pour le gaz naturel et la ligne de transport, nous attendons que le wali intervienne pour régler ce problème. Cette conduite est à l'arrêt depuis 2015. Nous sommes peut-être la seule commune de la wilaya où aucun foyer n'est encore alimenté en gaz naturel», fera savoir un membre d'un comité de village.

A. O.