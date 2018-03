Plusieurs glissements de terrains signalés

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 548 lecture(s)

Les pluies abondantes et les neiges tombées ces dernières semaines sur les régions nord du pays ont, certes, redonné du baume au cœur aux fellahs, mais elles n’ont pas été sans conséquences.

En effet, ces intempéries ont fragilisé à certains endroits le sol, jusqu’à provoquer des glissements de terrain, comme c’est le cas à Azazga. En effet, un affaissement de terrain est visible au niveau de la rocade nord, infrastructures très importante faisant la jonction avec un échangeur qui permet d’éviter la ville d’Azazga. Un autre glissement a été constaté sur la route nationale n°71, entre les villages Hendou et Tachrouft. Mais fort heureusement, aucun dégât n’a été constaté sur les lieux, du moins pour le moment. Ceci contrairement à l’affaissement de terrain qui a touché une partie du village Taddart, plus précisément à proximité de la polyclinique. Un phénomène géologique qui a nécessité l'intervention des services communaux pour réparer les dégâts engendrés. Il est de notoriété publique que cette partie d'Azazga est classée zone rouge, ayant connu par le passé plusieurs glissements de terrains, dont l’avant-dernier remonte à l'année 2012. Les conséquences ont été très lourdes surtout avec la coupure de la circulation au niveau de la sortie nord de la ville pendant des mois et les désagréments causés aux usagers, contraints alors de bifurquer sur un chemin étroit. Cela sans parler des habitations sévèrement touchées, dont les familles ont été d’ailleurs relogées. C’est dire que ces glissements ont réveillé de vieux démons chez les citoyens. A signaler aussi qu’un autre affaissement de terrain, constituant une réelle menace pour quelques habitation, est signalé au village de Cheurfa n’Bahloul, importante agglomération située à quelques kilomètres au sud d'Azazga.

Mohand. I.