400 millions accordés à la commune

À titre exceptionnel, la commune d'Assi Youcef a bénéficié, dans le cadre des plans communaux de développement (PCD), d'un projet accordé par la wilaya pour raccorder des centaines de foyers en gaz naturel. Le montant de l'inscription du programme notifié à l'APC est de 400 millions de centimes, ce qui permettra de prendre en charge la quasi-totalité des demandes émanant de citoyens pour le raccordement aux réseaux d'alimentation à même de leur permettre de bénéficier du gaz. Les services de l'APC, sous la responsabilité du chef de l'exécutif communal, ont établi un recensement des habitations éloignées du réseau. Il a été établi après les sorties effectuées sur le terrain que la plupart des omis pour bénéficier du gaz sont issus des villages même si les recenseurs ont fait état de cas d'omissions ou demandes justifiées au chef-lieu et sa périphérie. Selon le P/APC, Cheballah Ahmed, «tout est fin prêt pour lancer le projet accordé du fait que toutes les étapes pour entamer les travaux ont été franchies, à commencer par le choix des entreprises qui travailleront sous la responsabilité des services techniques de la SDC». Ainsi, le recours aux PCD pour concrétiser des projets relevant du secteur de l'énergie, constitue une avancée et une décision très réfléchie. Sans ce projet, les villageois pourraient attendre des années pour prétendre à un programme de rattrapage dans le cadre des projets sectoriels. Du côté des citoyens, le nouveau projet est une aubaine notamment les bénéficiaires de l'aide à l'habitat rural, les premiers concernés par la réalisation de nouveaux réseaux. Enfin, il faut savoir que la totalité des villages, en plus du chef-lieu de la commune d'Assi Youcef sont raccordés au gaz en dépit du retard enregistré lors de la réalisation des travaux.

Merzouk Haddadi