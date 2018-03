La salle de soins rouverte

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 428 lecture(s)

La remise en service de la salle de soins Ali Zammoum de Helouane a soulagé la population locale qui a souffert du non remplacement de l’infirmier du village, parti en retraite il y a deux ans. Il y a lieu de noter que depuis son installation au poste de directrice de l'EPSP de Boghni, Mme Mahni n'a ménagé aucun effort pour faire fonctionner cette unité de soins. «Dès que j'ai eu connaissance du problème, je me suis attelée avec le comité de village à trouver un moyen pour faire fonctionner cette salle de soins dont ont besoin les villageois d'autant plus que la zone est montagneuse et manque de transport même pour évacuer un malade à Bounouh-centre ou encore à Boghni. Les membres du comité ont promis de m'aider, et de mon côté, j'ai tout fait pour y affecter un infirmier», confiera la première responsable du secteur à Boghni. En effet, l'agent paramédical a pris ses fonctions et s'est installé dans le logement d’astreinte. Pour commencer, cette unité de soin a été dotée d'appareils de chauffage électrique. «Cela s’est fait pour que l'infirmier se mette en poste le plus rapidement. Néanmoins, les représentants du comité de village ont accepté de procéder au branchement de la structure au gaz naturel. Chose qui s’est fait», soulignera-t-elle. «Les travaux ont été pris en charge par l'APC», dira Mohamed Belkadi, en sa qualité de président de comité de village. Et d'ajouter : «De notre part, nous nous sommes acquittés des frais du compteur. D'ailleurs, celui-ci a été installé récemment». Notre interlocuteur nous apprendra, par ailleurs, que toute l'installation des conduites d'eau a été prise en charge par le comité. «Actuellement, toutes les conditions sont réunies pour que cette salle de soins reprenne de service et rayonne comme à ses débuts. C'était un grand manque pour nos habitants. Pour changer un pansement ou même faire une injection, le malade doit faire des kilomètres moyennant de l'argent surtout que la plupart des villageois sont pauvres», conclura Mohamed Belkadi, avant de rendre hommage au regretté Ali Zammoum initiateur de la construction de ce centre de soins. Les jeunes de Helouane souhaitent que la maison de jeunes devienne elle aussi opérationnelle surtout que dans ce village, il n'existe aucune autre structure juvénile si bien qu'ils sont en proie aux vices et à l’oisiveté.

Amar Ouramdane