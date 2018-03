La bibliothèque communale sans internet

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 395 lecture(s)

Si au lendemain de sa mise en service, il y a quatre ans de cela, la bibliothèque communale accueillait tous les férus de la lecture de la localité, dont les lycéens et autres écoliers, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Malheureusement, aucune mesure d'accompagnement n'a suivi afin de faire rayonner cet endroit. Même si l'APC a tenté de la doter de moyens humains à même d’assurer son bon fonctionnement, au finish, avec la suppression des contrats d'emploi dans le cadre du dispositif de l'insertion dans le filet social, ils ne sont plus nombreux à veiller sur cette bibliothèque qui se dégrade de jour en jour. «Je suis venue juste pour venir en aide à l'occasion de cet événement. Sinon, je ne suis plus en poste. Fort heureusement pour moi, j’ai été admise à enseigner après que j'ai eu le concours organisé par le ministère de l'Éducation nationale», dira une ex-employée de cette structure ayant été embauchée dans le cadre du filet social. Et de poursuivre: «Au rythme où vont les choses, elle (la bibliothèque) risque tout bonnement de fermer ses portes. Nous avons tout fait pour la sauvegarder, en vain. Lorsqu'on n’a pas les moyens qu’il faut, ce n'est pas facile de faire fonctionner une telle structure». Alors que la grande salle du premier étage est laissée à l'abandon, ce sont des toiles d'araignées, tissées même sur les micro-ordinateurs, et la poussière couvrant les tables et les chaises qui montrent qu'elle est vraiment dans un état d’abandon. Même le serveur d'internet aurait été volé, c'est pourquoi cette médiathèque a été fermée au départ. Il est, donc, attendu de la nouvelle équipe à la tête de cette APC de prendre les mesures nécessaires afin que cette structure soit mise à profit du public qui attend qu'elle devienne réellement un endroit idéal pour la lecture. Par ailleurs, il mérite de souligner l’état peu reluisant de la crèche communale, entièrement saccagée et détruite par endroits, au grand désarroi des mères aux foyers travailleuses, qui n'ont pas où faire garder leurs enfants.

A. O.